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Номер извещения
31300329497
Уникальный номер закупки
129/ДНадым/13-500/24.05.13/З
Наименование закупки
Поставка товара для нужд ООО"Газпром добыча Надым"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2013 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-32-04
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Galiberda.OB@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галиберда Оксана Борисовна
Место рассмотрения предложений
Надым
Закупки и тендеры Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла; услуги по производству изделий методом порошковой металлургии
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Резинотехнические изделия.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2013 08:00 GMT +320.06.2013 08:0020.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300329497Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Резинотехнические изделия.Надым
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2013 08:0020.06.2013 08:0020.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300329497Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Резинотехнические изделия.Надым
Подведение итогов не позднее
27.06.2013 21:5927.06.2013 21:5927.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300329497Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Резинотехнические изделия.Надым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Резинотехнические изделия.
Начальная цена
115 280,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
51.56.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Порошковый материал.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2013 08:00 GMT +320.06.2013 08:0020.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300329497Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Порошковый материал.Надым
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2013 08:0020.06.2013 08:0020.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300329497Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Порошковый материал.Надым
Подведение итогов не позднее
27.06.2013 21:5927.06.2013 21:5927.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300329497Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Порошковый материал.Надым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Порошковый материал.
Начальная цена
147 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
28.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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