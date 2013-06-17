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Номер извещения
31300328553
Уникальный номер закупки
127/ДНадым/13-500/24.05.13/З
Наименование закупки
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2013 11:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-32-04
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
OB@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галиберда Оксана Борисовна
Место рассмотрения предложений
Надым
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Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым" . Знаки дорожные, безопасности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым" . Знаки дорожные, безопасностиНадым
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым" . Знаки дорожные, безопасностиНадым
Подведение итогов не позднее
20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым" . Знаки дорожные, безопасностиНадым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым" . Знаки дорожные, безопасности
Начальная цена
205 074,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
51.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым". Крепежные изделия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым". Крепежные изделияНадым
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым". Крепежные изделияНадым
Подведение итогов не позднее
20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым". Крепежные изделияНадым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым". Крепежные изделия
Начальная цена
68 574,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
28.75
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Грузозахватные механизмы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Грузозахватные механизмы.Надым
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Грузозахватные механизмы.Надым
Подведение итогов не позднее
20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Грузозахватные механизмы.Надым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Грузозахватные механизмы.
Начальная цена
110 303,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
51.53.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к топливозаправочной станции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к топливозаправочной станцииНадым
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к топливозаправочной станцииНадым
Подведение итогов не позднее
20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к топливозаправочной станцииНадым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к топливозаправочной станции
Начальная цена
22 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
25.13.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Краны шаровые.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Краны шаровые.Надым
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Краны шаровые.Надым
Подведение итогов не позднее
20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Краны шаровые.Надым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Краны шаровые.
Начальная цена
19 759,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Элемент фильтрующий.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Элемент фильтрующий.Надым
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Элемент фильтрующий.Надым
Подведение итогов не позднее
20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Элемент фильтрующий.Надым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Элемент фильтрующий.
Начальная цена
22 868,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
29.24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг заправочный.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг заправочный.Надым
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг заправочный.Надым
Подведение итогов не позднее
20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг заправочный.Надым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг заправочный.
Начальная цена
15 930,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
25.13.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг напорный бензостойкий.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг напорный бензостойкий.Надым
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг напорный бензостойкий.Надым
Подведение итогов не позднее
20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг напорный бензостойкий.Надым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг напорный бензостойкий.
Начальная цена
28 443,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
25.13.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтроэлемент ЭФП.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтроэлемент ЭФП.Надым
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтроэлемент ЭФП.Надым
Подведение итогов не позднее
20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтроэлемент ЭФП.Надым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтроэлемент ЭФП.
Начальная цена
2 832,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
29.24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтр ФММ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтр ФММ.Надым
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтр ФММ.Надым
Подведение итогов не позднее
20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтр ФММ.Надым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтр ФММ.
Начальная цена
2 360,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Мешки фильтрационные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Мешки фильтрационныеНадым
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Мешки фильтрационныеНадым
Подведение итогов не позднее
20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Мешки фильтрационныеНадым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Мешки фильтрационные
Начальная цена
22 802,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
29.24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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