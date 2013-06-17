Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Грузозахватные механизмы.НадымПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31300328553

    Уникальный номер закупки

    127/ДНадым/13-500/24.05.13/З

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2013 11:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Юридический адрес

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-32-04

    Факс

    +7 34995 3-75-12

    Адрес электронной почты

    OB@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галиберда Оксана Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Надым

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Закупки и тендеры Газогенераторы, аппараты для дистилляции и фильтрования

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым" . Знаки дорожные, безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым" . Знаки дорожные, безопасностиНадым

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым" . Знаки дорожные, безопасностиНадым

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым" . Знаки дорожные, безопасностиНадым

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201320.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым" . Знаки дорожные, безопасностиНадым

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым" . Знаки дорожные, безопасности

    Начальная цена

    205 074,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.7

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым". Крепежные изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым". Крепежные изделияНадым

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым". Крепежные изделияНадым

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым". Крепежные изделияНадым

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201320.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым". Крепежные изделияНадым

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд "Газпром добыча Надым". Крепежные изделия

    Начальная цена

    68 574,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.75

    Производство прочих готовых металлических изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Грузозахватные механизмы.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Грузозахватные механизмы.Надым

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Грузозахватные механизмы.Надым

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Грузозахватные механизмы.Надым

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201320.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Грузозахватные механизмы.Надым

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Грузозахватные механизмы.

    Начальная цена

    110 303,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.53.24

    Оптовая торговля прочими строительными материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к топливозаправочной станции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к топливозаправочной станцииНадым

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к топливозаправочной станцииНадым

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к топливозаправочной станцииНадым

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201320.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к топливозаправочной станцииНадым

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к топливозаправочной станции

    Начальная цена

    22 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.13.3

    Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из резины

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Краны шаровые.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Краны шаровые.Надым

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Краны шаровые.Надым

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Краны шаровые.Надым

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201320.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Краны шаровые.Надым

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Краны шаровые.

    Начальная цена

    19 759,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.13

    Производство трубопроводной арматуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Элемент фильтрующий.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Элемент фильтрующий.Надым

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Элемент фильтрующий.Надым

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Элемент фильтрующий.Надым

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201320.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Элемент фильтрующий.Надым

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Элемент фильтрующий.

    Начальная цена

    22 868,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.24.1

    Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрования или очистки жидкости и газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг заправочный.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг заправочный.Надым

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг заправочный.Надым

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг заправочный.Надым

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201320.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг заправочный.Надым

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг заправочный.

    Начальная цена

    15 930,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.13.3

    Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из резины

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг напорный бензостойкий.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг напорный бензостойкий.Надым

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг напорный бензостойкий.Надым

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг напорный бензостойкий.Надым

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201320.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг напорный бензостойкий.Надым

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Шланг напорный бензостойкий.

    Начальная цена

    28 443,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.13.3

    Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из резины

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтроэлемент ЭФП.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтроэлемент ЭФП.Надым

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтроэлемент ЭФП.Надым

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтроэлемент ЭФП.Надым

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201320.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтроэлемент ЭФП.Надым

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтроэлемент ЭФП.

    Начальная цена

    2 832,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.24.1

    Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрования или очистки жидкости и газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 10

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтр ФММ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтр ФММ.Надым

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтр ФММ.Надым

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтр ФММ.Надым

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201320.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтр ФММ.Надым

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтр ФММ.

    Начальная цена

    2 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.13

    Производство трубопроводной арматуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 11

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Мешки фильтрационные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2013 13:00 GMT +317.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Мешки фильтрационныеНадым

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2013 13:0017.06.2013 13:0017.06.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328553Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Мешки фильтрационныеНадым

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2013 21:5920.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Мешки фильтрационныеНадым

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201320.06.2013 21:5920.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328553Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Мешки фильтрационныеНадым

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Мешки фильтрационные

    Начальная цена

    22 802,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.24.1

    Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрования или очистки жидкости и газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211076093
    Капитальный ремонт утилизационных теплообменников УТ-52 для ГТУ OPRA DTG 1.8/2GL в количестве 6 шт., установленных на опасном производственном объекте - теплоэлектростанция (ТЭС) (1-й очереди строительства, 4-го пускового комплекса ГТЦ ПАО "Газпром"), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Ачипсинская д. 6, стр.11 для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 0001/22/5.4/0002893/Свод Интер/К/ГОС/Э/27.01.2022
    Капитальный ремонт утилизационных теплообменников УТ-52 для ГТУ OPRA DTG 1.8/2GL в количестве...
    177036
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    238 786 423
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081506
    Оказание услуг по физической охране объектов ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 2.1/0001294
    Оказание услуг по физической охране объектов ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» для нужд ООО...
    177080
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 792 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить