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Номер извещения
31300330175
Уникальный номер закупки
13-1.1-0813
Наименование закупки
Поставкакомпрессорной установки МКУ-5 для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»№ 391/ДНоябрьск/13-1.1-0813/24.05.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2013 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-43
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Константин Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставкакомпрессорной установки МКУ-5 для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (№ 391/ДНоябрьск/13-1.1-0813/24.05.13/ЗЭПГОС)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.06.2013 12:00 GMT +303.06.2013 12:0003.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300330175Дата и время окончания срока приема заявок Поставкакомпрессорной установки МКУ-5 для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (№ 391/ДНоябрьск/13-1.1-0813/24.05.13/ЗЭПГОС)Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2013 14:1004.06.2013 14:1004.06.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300330175Дата и время вскрытия заявок Поставкакомпрессорной установки МКУ-5 для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (№ 391/ДНоябрьск/13-1.1-0813/24.05.13/ЗЭПГОС)Москва
Подведение итогов не позднее
14.06.2013 23:5914.06.2013 23:5914.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300330175Подведение итогов не позднее Поставкакомпрессорной установки МКУ-5 для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (№ 391/ДНоябрьск/13-1.1-0813/24.05.13/ЗЭПГОС)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставкакомпрессорной установки МКУ-5 для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (№ 391/ДНоябрьск/13-1.1-0813/24.05.13/ЗЭПГОС)
Начальная цена
122 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
29
Документация лота
Кол-во: 1
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