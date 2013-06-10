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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300327332
Уникальный номер закупки
13-2.1-4534
Наименование закупки
Оказание услуг по обустройству корпоративных экспозиций на международных выставках для нужд ООО «Газпром экспо»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2013 19:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по обустройству корпоративной экспозиции на 31-й международной выставке газовых технологий и оборудования EXPOGAZ 2013.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 12:00 GMT +310.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300327332Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обустройству корпоративной экспозиции на 31-й международной выставке газовых технологий и оборудования EXPOGAZ 2013.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 14:0511.06.2013 14:0511.06.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300327332Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обустройству корпоративной экспозиции на 31-й международной выставке газовых технологий и оборудования EXPOGAZ 2013.Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300327332Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обустройству корпоративной экспозиции на 31-й международной выставке газовых технологий и оборудования EXPOGAZ 2013.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обустройству корпоративной экспозиции на 31-й международной выставке газовых технологий и оборудования EXPOGAZ 2013.
Начальная цена
11 592 806,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспо
Все закупки и тендеры Газпром экспо
Адрес местонахождения
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по обустройству корпоративной экспозиции на 11-ой Международной выставке и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO CIS Offshore.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 12:00 GMT +310.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300327332Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обустройству корпоративной экспозиции на 11-ой Международной выставке и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO CIS Offshore.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 14:0511.06.2013 14:0511.06.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300327332Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обустройству корпоративной экспозиции на 11-ой Международной выставке и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO CIS Offshore.Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300327332Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обустройству корпоративной экспозиции на 11-ой Международной выставке и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO CIS Offshore.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201321.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300327332Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обустройству корпоративной экспозиции на 11-ой Международной выставке и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO CIS Offshore.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обустройству корпоративной экспозиции на 11-ой Международной выставке и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO CIS Offshore.
Начальная цена
10 772 475,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспо
Все закупки и тендеры Газпром экспо
Адрес местонахождения
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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