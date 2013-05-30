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Номер извещения
31300327327
Уникальный номер закупки
13_1.1_0821
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по подготовке градостроительных планов земельных участков, проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Береговой технологический комплекс» в составе стройки «Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 003) для нужд ООО «Газпром добыча шельф»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2013 19:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по подготовке градостроительных планов земельных участков, проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Береговой технологический комплекс» в составе стройки «Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 003) для нужд ООО «Газпром добыча шельф»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2013 12:00 GMT +330.05.2013 12:0030.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300327327Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по подготовке градостроительных планов земельных участков, проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Береговой технологический комплекс» в составе стройки «Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 003) для нужд ООО «Газпром добыча шельф»Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2013 14:2531.05.2013 14:2531.05.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300327327Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по подготовке градостроительных планов земельных участков, проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Береговой технологический комплекс» в составе стройки «Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 003) для нужд ООО «Газпром добыча шельф»Москва
Подведение итогов не позднее
29.07.2013 23:5929.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300327327Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по подготовке градостроительных планов земельных участков, проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Береговой технологический комплекс» в составе стройки «Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 003) для нужд ООО «Газпром добыча шельф»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.07.201329.07.2013 23:5929.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300327327Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по подготовке градостроительных планов земельных участков, проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Береговой технологический комплекс» в составе стройки «Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 003) для нужд ООО «Газпром добыча шельф»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по подготовке градостроительных планов земельных участков, проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Береговой технологический комплекс» в составе стройки «Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 003) для нужд ООО «Газпром добыча шельф»
Начальная цена
29 926 978,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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