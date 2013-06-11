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Номер извещения
31300337685
Уникальный номер закупки
13_2.1_4637
Наименование закупки
Право заключения договора на приобретение бумаги, канцелярских товаров для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2013 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Контактный телефон
+7 499 580-40-99
Факс
+7 499 580-40-99
Адрес электронной почты
zakupki@sever-invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алябьев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение бумаги, канцелярских товаров для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.06.2013 10:00 GMT +311.06.2013 10:0011.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300337685Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение бумаги, канцелярских товаров для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2013 11:0011.06.2013 11:0011.06.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300337685Дата и время вскрытия заявок Приобретение бумаги, канцелярских товаров для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300337685Подведение итогов не позднее Приобретение бумаги, канцелярских товаров для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение бумаги, канцелярских товаров для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Начальная цена
4 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Ямалгазинвест
Все закупки и тендеры ЗАО Ямалгазинвест
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
52.47.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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