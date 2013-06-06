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Номер извещения
31300328722
Уникальный номер закупки
13-1.1-0808
Наименование закупки
Выполнение инженерных изысканий по объектам ГП-3 Бованенковского НГКМ в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2013 12:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение инженерных изысканий по объектам ГП-3 Бованенковского НГКМ в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2013 12:00 GMT +306.06.2013 12:0006.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328722Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение инженерных изысканий по объектам ГП-3 Бованенковского НГКМ в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ»Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2013 14:1507.06.2013 14:1507.06.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328722Дата и время вскрытия заявок Выполнение инженерных изысканий по объектам ГП-3 Бованенковского НГКМ в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ»Москва
Подведение итогов не позднее
28.06.2013 23:5928.06.2013 23:5928.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328722Подведение итогов не позднее Выполнение инженерных изысканий по объектам ГП-3 Бованенковского НГКМ в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение инженерных изысканий по объектам ГП-3 Бованенковского НГКМ в составе стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ»
Начальная цена
19 919 677,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
74.20.35
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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