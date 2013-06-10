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Номер извещения
31300328716
Уникальный номер закупки
13-2.1-3852
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2013 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Разработка проектной и рабочей документацию по объектам: 1. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3007 - км 3030 (инв. №49)» Бубновского ЛПУМГ; 2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3030 - км 3052 (инв. №49)» Бубновского ЛПУМГ; 3. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3186- км 3213 (инв. №49)» Калачеевского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 12:00 GMT +310.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300328716Дата и время окончания срока приема заявок разработка проектной и рабочей документацию по объектам: 1. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3007 - км 3030 (инв. №49)» Бубновского ЛПУМГ; 2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3030 - км 3052 (инв. №49)» Бубновского ЛПУМГ; 3. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3186- км 3213 (инв. №49)» Калачеевского ЛПУМГМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.06.2013 14:1010.06.2013 14:1010.06.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300328716Дата и время вскрытия заявок разработка проектной и рабочей документацию по объектам: 1. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3007 - км 3030 (инв. №49)» Бубновского ЛПУМГ; 2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3030 - км 3052 (инв. №49)» Бубновского ЛПУМГ; 3. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3186- км 3213 (инв. №49)» Калачеевского ЛПУМГМосква
Подведение итогов не позднее
18.06.2013 22:5918.06.2013 22:5918.06.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328716Подведение итогов не позднее разработка проектной и рабочей документацию по объектам: 1. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3007 - км 3030 (инв. №49)» Бубновского ЛПУМГ; 2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3030 - км 3052 (инв. №49)» Бубновского ЛПУМГ; 3. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3186- км 3213 (инв. №49)» Калачеевского ЛПУМГМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.06.201318.06.2013 22:5918.06.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300328716Подведение итогов не позднее разработка проектной и рабочей документацию по объектам: 1. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3007 - км 3030 (инв. №49)» Бубновского ЛПУМГ; 2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3030 - км 3052 (инв. №49)» Бубновского ЛПУМГ; 3. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3186- км 3213 (инв. №49)» Калачеевского ЛПУМГМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной и рабочей документацию по объектам: 1. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3007 - км 3030 (инв. №49)» Бубновского ЛПУМГ; 2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3030 - км 3052 (инв. №49)» Бубновского ЛПУМГ; 3. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков» Ду-1400 мм Ру-7,5 МПа на участке км 3186- км 3213 (инв. №49)» Калачеевского ЛПУМГ
Начальная цена
63 324 337,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Отсутствуют
74.20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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