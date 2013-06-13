www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300326029
Уникальный номер закупки
13_2.1_0111
Наименование закупки
Право заключения договора на капитальный ремонт крана «Liebherr» LTM-1090 для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2013 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-56
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
opt_tkm@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимов Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт крана «Liebherr» LTM-1090 для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2013 12:00 GMT +313.06.2013 12:0013.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300326029Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт крана «Liebherr» LTM-1090 для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград».Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2013 14:3013.06.2013 14:3013.06.2013 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300326029Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт крана «Liebherr» LTM-1090 для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград».Волгоград
Подведение итогов не позднее
12.07.2013 23:5912.07.2013 23:5912.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300326029Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт крана «Liebherr» LTM-1090 для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград».Волгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт крана «Liebherr» LTM-1090 для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
НА базе Заказчика, находящейся по адресу 400122; г. Волгоград; п. Гумрак; ш.Авиаторов 133.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Отсутствуют
29.56.9
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.