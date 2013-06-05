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Номер извещения
31300324808
Уникальный номер закупки
13-4.1-0076
Наименование закупки
Поставка труб стальных электросварных большого диаметра Ø1420 для нужд ООО «Газпром комплектация» № 390/ГПК/13-4.1-0076/23.05.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2013 10:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-69-29
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2013 12:00 GMT +305.06.2013 12:0005.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300324808Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2013 14:0506.06.2013 14:0506.06.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300324808Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2013 23:5907.06.2013 23:5907.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300324808Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420
Начальная цена
2 335 327 540,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2013 12:00 GMT +305.06.2013 12:0005.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300324808Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2013 14:0506.06.2013 14:0506.06.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300324808Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2013 23:5907.06.2013 23:5907.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300324808Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420
Начальная цена
2 335 327 540,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2013 12:00 GMT +305.06.2013 12:0005.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300324808Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2013 14:0506.06.2013 14:0506.06.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300324808Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2013 23:5907.06.2013 23:5907.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300324808Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420
Начальная цена
4 670 655 081,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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