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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300322373
Уникальный номер закупки
13-4.3-0002
Наименование закупки
Поставка труб стальных для нужд ООО «Газпром комплектация» № 387/ГПК/13-4.3-0002/22.05.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2013 12:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-69-29
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2013 12:00 GMT +304.06.2013 12:0004.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300322373Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420.Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2013 10:3005.06.2013 10:3005.06.2013 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300322373Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420.Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300322373Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420.
Начальная цена
10 880 368 115,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530, Ø630, Ø720, Ø1020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2013 12:00 GMT +304.06.2013 12:0004.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300322373Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530, Ø630, Ø720, Ø1020Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2013 10:3005.06.2013 10:3005.06.2013 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300322373Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530, Ø630, Ø720, Ø1020Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300322373Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530, Ø630, Ø720, Ø1020Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530, Ø630, Ø720, Ø1020
Начальная цена
1 029 904 347,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра обетонированные Ø530
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2013 12:00 GMT +304.06.2013 12:0004.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300322373Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра обетонированные Ø530Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2013 10:3005.06.2013 10:3005.06.2013 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300322373Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра обетонированные Ø530Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300322373Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра обетонированные Ø530Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра обетонированные Ø530
Начальная цена
495 573 343,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2013 12:00 GMT +304.06.2013 12:0004.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300322373Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2013 10:3005.06.2013 10:3005.06.2013 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300322373Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300322373Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)
Начальная цена
871 690 464,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2013 12:00 GMT +304.06.2013 12:0004.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300322373Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2013 10:3005.06.2013 10:3005.06.2013 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300322373Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300322373Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)
Начальная цена
81 199 918,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные нефтепроводные бесшовные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2013 12:00 GMT +304.06.2013 12:0004.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300322373Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтепроводные бесшовныеМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2013 10:3005.06.2013 10:3005.06.2013 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300322373Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтепроводные бесшовныеМосква
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300322373Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтепроводные бесшовныеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные нефтепроводные бесшовные
Начальная цена
31 390 047,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные холоднотянутые; Трубы стальные водогазопроводные; Трубы стальные профильные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2013 12:00 GMT +304.06.2013 12:0004.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300322373Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные холоднотянутые; Трубы стальные водогазопроводные; Трубы стальные профильныеМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2013 10:3005.06.2013 10:3005.06.2013 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300322373Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные холоднотянутые; Трубы стальные водогазопроводные; Трубы стальные профильныеМосква
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300322373Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные холоднотянутые; Трубы стальные водогазопроводные; Трубы стальные профильныеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные холоднотянутые; Трубы стальные водогазопроводные; Трубы стальные профильные
Начальная цена
12 486 266,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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