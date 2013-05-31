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Номер извещения
31300325478
Уникальный номер закупки
13_2.1_4699
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию транспортных средств для нужд ООО «Подземгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2013 12:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-03-78
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
E.Moskovskaya@podzemgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Московская Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки Мерседес Бенц
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2013 12:00 GMT +331.05.2013 12:0031.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300325478Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки Мерседес БенцМосква
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2013 14:0031.05.2013 14:0031.05.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300325478Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки Мерседес БенцМосква
Подведение итогов не позднее
10.06.2013 23:5910.06.2013 23:5910.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300325478Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки Мерседес БенцМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки Мерседес Бенц
Начальная цена
900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки Тойота Авенсис
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2013 12:00 GMT +331.05.2013 12:0031.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300325478Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки Тойота АвенсисМосква
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2013 14:0031.05.2013 14:0031.05.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300325478Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки Тойота АвенсисМосква
Подведение итогов не позднее
10.06.2013 23:5910.06.2013 23:5910.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300325478Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки Тойота АвенсисМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки Тойота Авенсис
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки УАЗ Патриот
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2013 12:00 GMT +331.05.2013 12:0031.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300325478Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки УАЗ ПатриотМосква
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2013 14:0031.05.2013 14:0031.05.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300325478Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки УАЗ ПатриотМосква
Подведение итогов не позднее
10.06.2013 23:5910.06.2013 23:5910.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300325478Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки УАЗ ПатриотМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля марки УАЗ Патриот
Начальная цена
250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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