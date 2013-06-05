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Номер извещения
31300321395
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту установки подъемной УПА-100Г на шасси К3КТ-8014-02 5463 УС23 (инв. № 0900002356) филиала ООО «Газпром добыча Краснодар» - Каневского УТТ и СТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2013 08:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
tender@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Выполнение работ по текущему ремонту установки подъемной УПА-100Г на шасси К3КТ-8014-02 5463 УС23 (инв. № 0900002356) филиала ООО «Газпром добыча Краснодар» - Каневского УТТ и СТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2013 10:00 GMT +305.06.2013 10:0005.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300321395Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту установки подъемной УПА-100Г на шасси К3КТ-8014-02 5463 УС23 (инв. № 0900002356) филиала ООО «Газпром добыча Краснодар» - Каневского УТТ и СТКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2013 11:0005.06.2013 11:0005.06.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300321395Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту установки подъемной УПА-100Г на шасси К3КТ-8014-02 5463 УС23 (инв. № 0900002356) филиала ООО «Газпром добыча Краснодар» - Каневского УТТ и СТКраснодар
Подведение итогов не позднее
20.06.2013 23:5920.06.2013 23:5920.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300321395Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту установки подъемной УПА-100Г на шасси К3КТ-8014-02 5463 УС23 (инв. № 0900002356) филиала ООО «Газпром добыча Краснодар» - Каневского УТТ и СТКраснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201320.06.2013 23:5920.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300321395Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту установки подъемной УПА-100Г на шасси К3КТ-8014-02 5463 УС23 (инв. № 0900002356) филиала ООО «Газпром добыча Краснодар» - Каневского УТТ и СТКраснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту установки подъемной УПА-100Г на шасси К3КТ-8014-02 5463 УС23 (инв. № 0900002356) филиала ООО «Газпром добыча Краснодар» - Каневского УТТ и СТ
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
50.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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