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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300320910
Уникальный номер закупки
13_2.1_3649
Наименование закупки
Оказание услуг на работы по внедрению единой системы документооборота головной организации и филиалов общества для нужд ОАО «ВНИПИгаздобыча»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2013 18:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг на работы по внедрению единой системы документооборота головной организации и филиалов общества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2013 12:00 GMT +330.05.2013 12:0030.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300320910Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на работы по внедрению единой системы документооборота головной организации и филиалов общества Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2013 14:2031.05.2013 14:2031.05.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300320910Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на работы по внедрению единой системы документооборота головной организации и филиалов общества Москва
Подведение итогов не позднее
28.06.2013 23:5928.06.2013 23:5928.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300320910Подведение итогов не позднее Оказание услуг на работы по внедрению единой системы документооборота головной организации и филиалов общества Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг на работы по внедрению единой системы документооборота головной организации и филиалов общества
Начальная цена
28 732 839,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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