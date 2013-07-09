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Номер извещения
31300319578
Уникальный номер закупки
13-2.2-0319
Наименование закупки
Поставка моторного топлива для нужд производственных филиалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2013 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
se.smirnov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2013 10:00 GMT +309.07.2013 10:0009.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300319578Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.07.2013 11:0009.07.2013 11:0009.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300319578Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 17:0020.09.2013 17:0020.09.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300319578Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"
Начальная цена
46 642 511,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 840
Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Центргазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2013 10:00 GMT +309.07.2013 10:0009.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300319578Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Центргазгеофизика"Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.07.2013 11:0009.07.2013 11:0009.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300319578Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Центргазгеофизика"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 17:0020.09.2013 17:0020.09.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300319578Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Центргазгеофизика"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Центргазгеофизика"
Начальная цена
1 423 189,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
23.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 44500
Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Иркутскгазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2013 10:00 GMT +309.07.2013 10:0009.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300319578Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Иркутскгазгеофизика"Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.07.2013 11:0009.07.2013 11:0009.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300319578Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Иркутскгазгеофизика"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 17:0020.09.2013 17:0020.09.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300319578Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Иркутскгазгеофизика"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Иркутскгазгеофизика"
Начальная цена
4 134 938,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
23.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 73
Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2013 10:00 GMT +309.07.2013 10:0009.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300319578Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.07.2013 11:0009.07.2013 11:0009.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300319578Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 17:0020.09.2013 17:0020.09.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300319578Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"
Начальная цена
3 599 310,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
23
Документация лота
Кол-во: 115377
Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Москгазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2013 10:00 GMT +309.07.2013 10:0009.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300319578Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Москгазгеофизика"Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.07.2013 11:0009.07.2013 11:0009.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300319578Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Москгазгеофизика"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 17:0020.09.2013 17:0020.09.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300319578Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Москгазгеофизика"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторного топлива для нужд ПФ "Москгазгеофизика"
Начальная цена
3 117 561,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
23.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 95994
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