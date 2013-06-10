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Номер извещения
31300318084
Уникальный номер закупки
13_2.1_1036
Наименование закупки
Техническое обслуживание и текущий ремонт вычислительной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.05.2013 18:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
kovaleg@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалевская Елена Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Чайковский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 11:30 GMT +310.06.2013 11:3010.06.2013 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300318084Дата и время окончания срока приема заявок ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИЧайковский
Дата и время вскрытия заявок
10.06.2013 12:0010.06.2013 12:0010.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300318084Дата и время вскрытия заявок ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИЧайковский
Подведение итогов не позднее
31.07.2013 21:5931.07.2013 21:5931.07.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300318084Подведение итогов не позднее ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИЧайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Начальная цена
5 300 695,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
72.5
Документация лота
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