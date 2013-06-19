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Номер извещения
31300315582
Уникальный номер закупки
13_2.1_1601
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию погрузчиков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.05.2013 07:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-03-15
Факс
Адрес электронной почты
KamaevIY@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Камаев Игорь Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Сургут
Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию погрузчиков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2013 10:00 GMT +319.06.2013 10:0019.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300315582Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию погрузчиковСургут
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2013 12:3019.06.2013 12:3019.06.2013 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300315582Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию погрузчиковСургут
Подведение итогов не позднее
10.07.2013 21:5910.07.2013 21:5910.07.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300315582Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию погрузчиковСургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию погрузчиков
Начальная цена
4 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
29.52
Документация лота
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