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Номер извещения
31300313097
Уникальный номер закупки
13_2.2_0081
Наименование закупки
Поставка девяти блок - контейнеров (укомплектованных мебелью и техникой) для Сургутского филиала ООО «Газпромтранс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2013 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-81
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка девяти блок - контейнеров (укомплектованных мебелью и техникой) для Сургутского филиала ООО «Газпромтранс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2013 12:00 GMT +306.06.2013 12:0006.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300313097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка девяти блок - контейнеров (укомплектованных мебелью и техникой) для Сургутского филиала ООО «Газпромтранс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2013 12:0006.06.2013 12:0006.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300313097Дата и время вскрытия заявок Поставка девяти блок - контейнеров (укомплектованных мебелью и техникой) для Сургутского филиала ООО «Газпромтранс»Москва
Подведение итогов не позднее
30.07.2013 23:5930.07.2013 23:5930.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300313097Подведение итогов не позднее Поставка девяти блок - контейнеров (укомплектованных мебелью и техникой) для Сургутского филиала ООО «Газпромтранс»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка девяти блок - контейнеров (укомплектованных мебелью и техникой) для Сургутского филиала ООО «Газпромтранс»
Начальная цена
6 217 073,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
34.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
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