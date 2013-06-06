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Номер извещения
31300313088
Уникальный номер закупки
13_2.2_0080
Наименование закупки
Поставка четырех блок - контейнеров для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс", в том числе два контейнера размером 12м х 2,4м и два размером 6м х 2,4м
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2013 10:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-81
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка четырех блок - контейнеров для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс", в том числе два контейнера размером 12м х 2,4м и два размером 6м х 2,4м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2013 12:00 GMT +306.06.2013 12:0006.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300313088Дата и время окончания срока приема заявок Поставка четырех блок - контейнеров для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс", в том числе два контейнера размером 12м х 2,4м и два размером 6м х 2,4мМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2013 12:0006.06.2013 12:0006.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300313088Дата и время вскрытия заявок Поставка четырех блок - контейнеров для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс", в том числе два контейнера размером 12м х 2,4м и два размером 6м х 2,4мМосква
Подведение итогов не позднее
30.06.2013 23:5930.06.2013 23:5930.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300313088Подведение итогов не позднее Поставка четырех блок - контейнеров для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс", в том числе два контейнера размером 12м х 2,4м и два размером 6м х 2,4мМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201330.06.2013 23:5930.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300313088Подведение итогов не позднее Поставка четырех блок - контейнеров для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс", в том числе два контейнера размером 12м х 2,4м и два размером 6м х 2,4мМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка четырех блок - контейнеров для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс", в том числе два контейнера размером 12м х 2,4м и два размером 6м х 2,4м
Начальная цена
1 178 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
34.20
Документация лота
Кол-во: 4
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