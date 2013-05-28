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Номер извещения
31300312841
Уникальный номер закупки
13_2.1_0867
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования центральной печати, принтеров, сканеров, многофункциональных устройств для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2013 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-48-63
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шешунова Лариса Гарифулловна
Место рассмотрения предложений
Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
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Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования центральной печати, принтеров, сканеров, многофункциональных устройств для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2013 11:00 GMT +328.05.2013 11:0028.05.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300312841Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования центральной печати, принтеров, сканеров, многофункциональных устройств для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2013 11:0028.05.2013 11:0028.05.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300312841Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования центральной печати, принтеров, сканеров, многофункциональных устройств для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Подведение итогов не позднее
10.07.2013 23:5910.07.2013 23:5910.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300312841Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования центральной печати, принтеров, сканеров, многофункциональных устройств для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.07.201310.07.2013 23:5910.07.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300312841Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования центральной печати, принтеров, сканеров, многофункциональных устройств для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования центральной печати, принтеров, сканеров, многофункциональных устройств для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Начальная цена
992 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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