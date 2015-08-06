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Номер извещения
31502614045
Уникальный номер закупки
15/2.1/0041499/ДНоябрьск
Наименование закупки
Выполнение работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых в карьерах №3-1, №5-1, №7, №10 и приготовление щебня в карьере №8 в границах Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (№ 0001/15/2.1/0041499/ДНоябрьск/ЗП/ГОС/Э/29.07.2015)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.07.2015 16:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-66-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Penkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пенькова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых в карьерах №3-1, №5-1, №7, №10 и приготовление щебня в карьере №8 в границах Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.08.2015 10:00 GMT +306.08.2015 10:0006.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502614045Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых в карьерах №3-1, №5-1, №7, №10 и приготовление щебня в карьере №8 в границах Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.08.2015 11:3006.08.2015 11:3006.08.2015 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502614045Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых в карьерах №3-1, №5-1, №7, №10 и приготовление щебня в карьере №8 в границах Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Подведение итогов не позднее
11.08.2015 20:0011.08.2015 20:0011.08.2015 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502614045Подведение итогов не позднее Выполнение работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых в карьерах №3-1, №5-1, №7, №10 и приготовление щебня в карьере №8 в границах Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
11.08.201511.08.2015 20:0011.08.2015 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502614045Подведение итогов не позднее Выполнение работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых в карьерах №3-1, №5-1, №7, №10 и приготовление щебня в карьере №8 в границах Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых в карьерах №3-1, №5-1, №7, №10 и приготовление щебня в карьере №8 в границах Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Начальная цена
551 553 630,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром добыча Ноябрьск»
Все закупки и тендеры «Газпром добыча Ноябрьск»
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Республики, 20
Отсутствуют
14.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1