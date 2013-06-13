www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300312252
Уникальный номер закупки
13-2.2-0443
Наименование закупки
Поставка Спецодежды, спецобуви и СИЗ для нужд ООО "Газпром подземремонт Оренбург" (№ 359/ПРОренбург/13-2.2-0443/16.05.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2013 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-42
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
D.A.Kozlov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Спецодежды, спецобуви и СИЗ для нужд Оренбургского УИРС филиала ООО "Газпром подземремонт Оренбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2013 12:00 GMT +313.06.2013 12:0013.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300312252Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Спецодежды, спецобуви и СИЗ для нужд Оренбургского УИРС филиала ООО "Газпром подземремонт Оренбург"Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2013 15:0014.06.2013 15:0014.06.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300312252Дата и время вскрытия заявок Поставка Спецодежды, спецобуви и СИЗ для нужд Оренбургского УИРС филиала ООО "Газпром подземремонт Оренбург"Москва
Подведение итогов не позднее
28.06.2013 23:0028.06.2013 23:0028.06.2013 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300312252Подведение итогов не позднее Поставка Спецодежды, спецобуви и СИЗ для нужд Оренбургского УИРС филиала ООО "Газпром подземремонт Оренбург"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Спецодежды, спецобуви и СИЗ для нужд Оренбургского УИРС филиала ООО "Газпром подземремонт Оренбург"
Начальная цена
2 700 661,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром подземремонт Оренбург
Все закупки и тендеры Газпром подземремонт Оренбург
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
460027, Российская Федерация, 56, Оренбург, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 60А
Отсутствуют
51.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка Спецодежды, спецобуви и СИЗ для нужд Астраханского УИРС филиала ООО "Газпром подземремонт Оренбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2013 12:00 GMT +313.06.2013 12:0013.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300312252Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Спецодежды, спецобуви и СИЗ для нужд Астраханского УИРС филиала ООО "Газпром подземремонт Оренбург"Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2013 15:0014.06.2013 15:0014.06.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300312252Дата и время вскрытия заявок Поставка Спецодежды, спецобуви и СИЗ для нужд Астраханского УИРС филиала ООО "Газпром подземремонт Оренбург"Москва
Подведение итогов не позднее
28.06.2013 23:0028.06.2013 23:0028.06.2013 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300312252Подведение итогов не позднее Поставка Спецодежды, спецобуви и СИЗ для нужд Астраханского УИРС филиала ООО "Газпром подземремонт Оренбург"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Спецодежды, спецобуви и СИЗ для нужд Астраханского УИРС филиала ООО "Газпром подземремонт Оренбург"
Начальная цена
2 149 724,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром подземремонт Оренбург
Все закупки и тендеры Газпром подземремонт Оренбург
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
460027, Российская Федерация, 56, Оренбург, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 60А
Отсутствуют
51.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.