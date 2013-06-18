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Номер извещения
ГП305001
Уникальный номер закупки
007/ННГП/5-5/16.05.13/ЗЭ
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку полноприводного автомобиля "Пикап"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2013 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Почтовый адрес
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Контактный телефон
+7 383 279-04-43
Факс
+7 3822 61-21-60
Адрес электронной почты
kostareviv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гагин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку полноприводного автомобиля "Пикап"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2013 07:00 GMT +318.06.2013 07:0018.06.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП305001Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку полноприводного автомобиля "Пикап"Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2013 12:0018.06.2013 12:0018.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП305001Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку полноприводного автомобиля "Пикап"Новосибирск
Подведение итогов не позднее
24.06.2013 20:5924.06.2013 20:5924.06.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП305001Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку полноприводного автомобиля "Пикап"Новосибирск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку полноприводного автомобиля "Пикап"
Начальная цена
3 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НовосибирскНГП
Все закупки и тендеры НовосибирскНГП
Адрес местонахождения
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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