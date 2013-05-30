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Номер извещения
31300315098
Уникальный номер закупки
13-2.1-4256
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту изоляционных покрытий линейной части МГ по объектам ЛПУ МГ ХМАО. (356/ТГЮгорск/13-2.1-4256/17.05.13/ЗМЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2013 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту изоляционных покрытий линейной части МГ по объектам ЛПУ МГ ХМАО.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2013 12:00 GMT +330.05.2013 12:0030.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300315098Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту изоляционных покрытий линейной части МГ по объектам ЛПУ МГ ХМАО.Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2013 14:1031.05.2013 14:1031.05.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300315098Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту изоляционных покрытий линейной части МГ по объектам ЛПУ МГ ХМАО.Москва
Подведение итогов не позднее
11.06.2013 23:5911.06.2013 23:5911.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300315098Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту изоляционных покрытий линейной части МГ по объектам ЛПУ МГ ХМАО.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту изоляционных покрытий линейной части МГ по объектам ЛПУ МГ ХМАО.
Начальная цена
112 611 822,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
74.20.35
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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