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Номер извещения
31300315089
Уникальный номер закупки
13-2.1-4255
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по карьерам минерального грунта (песок) и торфа для нужд капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (Югорский регион), Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (Белоярский регион), Ямало-ненецкому автономному округу (Надымский регион). (355/ТГЮгорск/13-2.1-4255/17.05.13/ЗМЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2013 16:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение проектно-изыскательских работ по карьерам минерального грунта (песок) и торфа для нужд капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (Югорский регион), Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (Белоярский регион), Ямало-ненецкому автономному округу (Надымский регион).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2013 12:00 GMT +330.05.2013 12:0030.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300315089Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по карьерам минерального грунта (песок) и торфа для нужд капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (Югорский регион), Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (Белоярский регион), Ямало-ненецкому автономному округу (Надымский регион).Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2013 14:0531.05.2013 14:0531.05.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300315089Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по карьерам минерального грунта (песок) и торфа для нужд капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (Югорский регион), Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (Белоярский регион), Ямало-ненецкому автономному округу (Надымский регион).Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2013 23:5921.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300315089Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по карьерам минерального грунта (песок) и торфа для нужд капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (Югорский регион), Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (Белоярский регион), Ямало-ненецкому автономному округу (Надымский регион).Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201321.06.2013 23:5921.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300315089Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по карьерам минерального грунта (песок) и торфа для нужд капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (Югорский регион), Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (Белоярский регион), Ямало-ненецкому автономному округу (Надымский регион).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по карьерам минерального грунта (песок) и торфа для нужд капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (Югорский регион), Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (Белоярский регион), Ямало-ненецкому автономному округу (Надымский регион).
Начальная цена
71 923 693,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
74.20.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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