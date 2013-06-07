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Номер извещения
31300307924
Уникальный номер закупки
007/ОГПС/13-500/13.05.13/З
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому осмотру и ремонту транспортных средств марки ГАЗ и КАМАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2013 14:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,
Почтовый адрес
460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й
Контактный телефон
+7 3532 73-52-56
Факс
Адрес электронной почты
gazpog@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наймушин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Оказание услуг по техническому осмотру и ремонту транспортных средств марки ГАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2013 09:00 GMT +307.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300307924Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому осмотру и ремонту транспортных средств марки ГАЗОренбург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2013 11:0007.06.2013 11:0007.06.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300307924Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому осмотру и ремонту транспортных средств марки ГАЗОренбург
Подведение итогов не позднее
13.06.2013 21:5913.06.2013 21:5913.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300307924Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому осмотру и ремонту транспортных средств марки ГАЗОренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому осмотру и ремонту транспортных средств марки ГАЗ
Начальная цена
150 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,
460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Оказание услуг по техническому осмотру и ремонту транспортных средств марки КАМАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2013 09:00 GMT +307.06.2013 09:0007.06.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300307924Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому осмотру и ремонту транспортных средств марки КАМАЗОренбург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2013 11:0007.06.2013 11:0007.06.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300307924Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому осмотру и ремонту транспортных средств марки КАМАЗОренбург
Подведение итогов не позднее
13.06.2013 21:5913.06.2013 21:5913.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300307924Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому осмотру и ремонту транспортных средств марки КАМАЗОренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому осмотру и ремонту транспортных средств марки КАМАЗ
Начальная цена
144 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
460503, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С ДЕДУРОВКА, КМ 31-Й (ТРАССА ОРЕНБУРГ - ИЛЕК ТЕР.), ЗД 7,
460512, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, СТ КАРГАЛА, КМ 30-Й
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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