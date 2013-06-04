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Номер извещения
31300307139
Уникальный номер закупки
13_2.2_0804
Наименование закупки
Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания автотранспорта для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2013 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2013 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 85146 7-10-85
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
svy@ast.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соляниченко Вадим Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Астрахань
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Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания пассажирского автотранспорта для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2013 10:00 GMT +304.06.2013 10:0004.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300307139Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания пассажирского автотранспорта для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2013 10:0004.06.2013 10:0004.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300307139Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания пассажирского автотранспорта для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуАстрахань
Подведение итогов не позднее
17.06.2013 23:5917.06.2013 23:5917.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300307139Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания пассажирского автотранспорта для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуАстрахань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.06.201317.06.2013 23:5917.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300307139Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания пассажирского автотранспорта для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуАстрахань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания пассажирского автотранспорта для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 году
Начальная цена
592 071,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Кол-во: 593
Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания грузового автотранспорта для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2013 10:00 GMT +304.06.2013 10:0004.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300307139Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания грузового автотранспорта для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2013 10:0004.06.2013 10:0004.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300307139Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания грузового автотранспорта для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуАстрахань
Подведение итогов не позднее
17.06.2013 23:5917.06.2013 23:5917.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300307139Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания грузового автотранспорта для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуАстрахань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.06.201317.06.2013 23:5917.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300307139Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания грузового автотранспорта для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуАстрахань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания грузового автотранспорта для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 году
Начальная цена
155 476,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 139
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