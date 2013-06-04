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Номер извещения
31300304979
Уникальный номер закупки
103/ТомскГП/15-175/15.05.13/ЗЭ
Наименование закупки
Право заключения договора поставки запасных частей к автомобилям Урал.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.05.2013 12:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-59
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
kostareviv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Томск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к автомобилям Урал.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2013 07:00 GMT +304.06.2013 07:0004.06.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300304979Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобилям Урал.Томск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2013 13:3004.06.2013 13:3004.06.2013 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300304979Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автомобилям Урал.Томск
Подведение итогов не позднее
17.06.2013 20:5917.06.2013 20:5917.06.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300304979Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобилям Урал.Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к автомобилям Урал.
Начальная цена
3 920 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 61
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