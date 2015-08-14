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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31502589896
Уникальный номер закупки
15/2.1/0003408/ТГМосква
Наименование закупки
Разработка однониточной газоизмерительной станции на ультразвуковых преобразователях расхода Ду 700 ÷ Ду 1400 и узла проверки на месте эксплуатации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.07.2015 19:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
m.strajnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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Разработка однониточной газоизмерительной станции на ультразвуковых преобразователях расхода Ду 700 ÷ Ду 1400 и узла проверки на месте эксплуатации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2015 12:00 GMT +314.08.2015 12:0014.08.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502589896Дата и время окончания срока приема заявок Разработка однониточной газоизмерительной станции на ультразвуковых преобразователях расхода Ду 700 ÷ Ду 1400 и узла проверки на месте эксплуатацииг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2015 11:4017.08.2015 11:4017.08.2015 11:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502589896Дата и время вскрытия заявок Разработка однониточной газоизмерительной станции на ультразвуковых преобразователях расхода Ду 700 ÷ Ду 1400 и узла проверки на месте эксплуатацииг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Подведение итогов не позднее
24.08.2015 14:0024.08.2015 14:0024.08.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502589896Подведение итогов не позднее Разработка однониточной газоизмерительной станции на ультразвуковых преобразователях расхода Ду 700 ÷ Ду 1400 и узла проверки на месте эксплуатацииг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
24.08.201524.08.2015 14:0024.08.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502589896Подведение итогов не позднее Разработка однониточной газоизмерительной станции на ультразвуковых преобразователях расхода Ду 700 ÷ Ду 1400 и узла проверки на месте эксплуатацииг. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, корпус В
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка однониточной газоизмерительной станции на ультразвуковых преобразователях расхода Ду 700 ÷ Ду 1400 и узла проверки на месте эксплуатации
Начальная цена
198 110 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1