Оказание услуг по организации и осуществлению комплекса мероприятий по обеспечению физической охраны служебных помещений, принадлежащих Заказчику на правах субаренды, расположенных по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, д. 106, для нужд филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт». (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 8086