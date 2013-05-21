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Номер извещения
31300306282
Уникальный номер закупки
13-2.1-4457
Наименование закупки
открытый запрос предложений на оказание услуг по получению от перевозчиков на производственной базе исполнителя, грузовой обработке, хранению, организации доставки и доставке оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования производственно-эксплуатационных нужд и ремонтно-эксплуатационных нужд заказчика на площадку БТК (береговой технологический комплекс) и ПДК (подводный добычной комплекс) Киринского ГКМ для нужд ООО «Газпром добыча шельф»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.05.2013 19:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по получению от перевозчиков на Производственной базе Исполнителя, грузовой обработке, хранению, организации доставки и доставке оборудования, не требующего монтажа (далее – ОНТМ), материалов и оборудования производственно-эксплуатационных нужд и ремонтно-эксплуатационных нужд (далее ПЭН/РЭН) Заказчика на площадку БТК (береговой технологический комплекс) и ПДК (подводный добычной комплекс) Киринского ГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2013 12:00 GMT +321.05.2013 12:0021.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300306282Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по получению от перевозчиков на Производственной базе Исполнителя, грузовой обработке, хранению, организации доставки и доставке оборудования, не требующего монтажа (далее – ОНТМ), материалов и оборудования производственно-эксплуатационных нужд и ремонтно-эксплуатационных нужд (далее ПЭН/РЭН) Заказчика на площадку БТК (береговой технологический комплекс) и ПДК (подводный добычной комплекс) Киринского ГКММосква
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2013 14:1022.05.2013 14:1022.05.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300306282Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по получению от перевозчиков на Производственной базе Исполнителя, грузовой обработке, хранению, организации доставки и доставке оборудования, не требующего монтажа (далее – ОНТМ), материалов и оборудования производственно-эксплуатационных нужд и ремонтно-эксплуатационных нужд (далее ПЭН/РЭН) Заказчика на площадку БТК (береговой технологический комплекс) и ПДК (подводный добычной комплекс) Киринского ГКММосква
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 23:5931.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300306282Подведение итогов не позднее оказание услуг по получению от перевозчиков на Производственной базе Исполнителя, грузовой обработке, хранению, организации доставки и доставке оборудования, не требующего монтажа (далее – ОНТМ), материалов и оборудования производственно-эксплуатационных нужд и ремонтно-эксплуатационных нужд (далее ПЭН/РЭН) Заказчика на площадку БТК (береговой технологический комплекс) и ПДК (подводный добычной комплекс) Киринского ГКММосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201331.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300306282Подведение итогов не позднее оказание услуг по получению от перевозчиков на Производственной базе Исполнителя, грузовой обработке, хранению, организации доставки и доставке оборудования, не требующего монтажа (далее – ОНТМ), материалов и оборудования производственно-эксплуатационных нужд и ремонтно-эксплуатационных нужд (далее ПЭН/РЭН) Заказчика на площадку БТК (береговой технологический комплекс) и ПДК (подводный добычной комплекс) Киринского ГКММосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по получению от перевозчиков на Производственной базе Исполнителя, грузовой обработке, хранению, организации доставки и доставке оборудования, не требующего монтажа (далее – ОНТМ), материалов и оборудования производственно-эксплуатационных нужд и ремонтно-эксплуатационных нужд (далее ПЭН/РЭН) Заказчика на площадку БТК (береговой технологический комплекс) и ПДК (подводный добычной комплекс) Киринского ГКМ
Начальная цена
120 226 279,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Отсутствуют
63.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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