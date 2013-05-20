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Номер извещения
31300300630
Уникальный номер закупки
412/08.05.13/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка канцелярии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.05.2013 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцелярия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2013 13:30 GMT +320.05.2013 13:3020.05.2013 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300300630Дата и время окончания срока приема заявок КанцелярияСалават
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2013 13:3020.05.2013 13:3020.05.2013 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300300630Дата и время вскрытия заявок КанцелярияСалават
Подведение итогов не позднее
22.05.2013 21:5922.05.2013 21:5922.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300300630Подведение итогов не позднее КанцелярияСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярия
Начальная цена
11 668 872,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром нефтехим Салават
Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30.01
Документация лота
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