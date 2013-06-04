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Номер извещения
31300301975
Уникальный номер закупки
13_2.2_0140
Наименование закупки
Поставка офисных принадлежностей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.05.2013 10:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-88-65
Факс
7--
Адрес электронной почты
a.g.karpenko@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпенко Артем Владимирович
Место рассмотрения предложений
РФ, 629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №2, Комната № 409, 4-й этаж.
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисных принадлежностей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2013 06:00 GMT +304.06.2013 06:0004.06.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300301975Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисных принадлежностейРФ, 629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №2, Комната № 409, 4-й этаж.
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2013 08:0004.06.2013 08:0004.06.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300301975Дата и время вскрытия заявок Поставка офисных принадлежностейРФ, 629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №2, Комната № 409, 4-й этаж.
Подведение итогов не позднее
18.06.2013 21:5918.06.2013 21:5918.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300301975Подведение итогов не позднее Поставка офисных принадлежностейРФ, 629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №2, Комната № 409, 4-й этаж.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.06.201318.06.2013 21:5918.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300301975Подведение итогов не позднее Поставка офисных принадлежностейРФ, 629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №2, Комната № 409, 4-й этаж.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисных принадлежностей
Начальная цена
5 987 271,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
52
Документация лота
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