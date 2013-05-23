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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300302179
Уникальный номер закупки
13-2.2-0801
Наименование закупки
Поставка аппаратов поглощающих эластомерных класса Т2, Т3 для нужд ООО «Газпромтранс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.05.2013 11:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка аппаратов поглощающих эластомерных класса Т2, Т3 для нужд ООО «Газпромтранс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2013 12:00 GMT +323.05.2013 12:0023.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300302179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппаратов поглощающих эластомерных класса Т2, Т3 для нужд ООО «Газпромтранс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2013 11:3024.05.2013 11:3024.05.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300302179Дата и время вскрытия заявок Поставка аппаратов поглощающих эластомерных класса Т2, Т3 для нужд ООО «Газпромтранс»Москва
Подведение итогов не позднее
11.06.2013 23:5911.06.2013 23:5911.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300302179Подведение итогов не позднее Поставка аппаратов поглощающих эластомерных класса Т2, Т3 для нужд ООО «Газпромтранс»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аппаратов поглощающих эластомерных класса Т2, Т3 для нужд ООО «Газпромтранс»
Начальная цена
85 999 996,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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