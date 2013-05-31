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Номер извещения
31300298797
Уникальный номер закупки
13-2.1-4294
Наименование закупки
Автотранспортные услуги для администрации ООО «Газпром добыча Краснодар» в г. Ухта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.05.2013 08:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
tender@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автотранспортные услуги для администрации ООО «Газпром добыча Краснодар» в г. Ухта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2013 10:00 GMT +331.05.2013 10:0031.05.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300298797Дата и время окончания срока приема заявок Автотранспортные услуги для администрации ООО «Газпром добыча Краснодар» в г. Ухта Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2013 11:0031.05.2013 11:0031.05.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300298797Дата и время вскрытия заявок Автотранспортные услуги для администрации ООО «Газпром добыча Краснодар» в г. Ухта Краснодар
Подведение итогов не позднее
17.06.2013 23:5917.06.2013 23:5917.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300298797Подведение итогов не позднее Автотранспортные услуги для администрации ООО «Газпром добыча Краснодар» в г. Ухта Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автотранспортные услуги для администрации ООО «Газпром добыча Краснодар» в г. Ухта
Начальная цена
6 195 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
60.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8100
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