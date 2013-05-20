Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также кадастровые работы в отношении земельных участков под наземными объектами распределительных газопроводов и оформление соответствующих прав на них для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31300295540 Уникальный номер закупки 13_2.1_2055 Номер закупки Наименование закупки Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также кадастровые работы в отношении земельных участков под наземными объектами распределительных газопроводов и оформление соответствующих прав на них для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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