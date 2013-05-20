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Номер извещения
31300295540
Уникальный номер закупки
13_2.1_2055
Наименование закупки
Выполнение землеустроительных работ по формированию охранных зон и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также кадастровые работы в отношении земельных участков под наземными объектами распределительных газопроводов и оформление соответствующих прав на них для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.05.2013 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Землеустроительные работы по формированию охранных зон и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также кадастровые работы в отношении земельных участков под наземными объектами распределительных газопроводов и оформление соответствующих прав на них (ЭПУ «Альметьевскгаз»)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2013 12:00 GMT +320.05.2013 12:0020.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300295540Дата и время окончания срока приема заявок Землеустроительные работы по формированию охранных зон и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также кадастровые работы в отношении земельных участков под наземными объектами распределительных газопроводов и оформление соответствующих прав на них (ЭПУ «Альметьевскгаз»)Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2013 14:0521.05.2013 14:0521.05.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300295540Дата и время вскрытия заявок Землеустроительные работы по формированию охранных зон и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также кадастровые работы в отношении земельных участков под наземными объектами распределительных газопроводов и оформление соответствующих прав на них (ЭПУ «Альметьевскгаз»)Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 23:5931.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300295540Подведение итогов не позднее Землеустроительные работы по формированию охранных зон и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также кадастровые работы в отношении земельных участков под наземными объектами распределительных газопроводов и оформление соответствующих прав на них (ЭПУ «Альметьевскгаз»)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201331.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300295540Подведение итогов не позднее Землеустроительные работы по формированию охранных зон и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также кадастровые работы в отношении земельных участков под наземными объектами распределительных газопроводов и оформление соответствующих прав на них (ЭПУ «Альметьевскгаз»)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Землеустроительные работы по формированию охранных зон и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также кадастровые работы в отношении земельных участков под наземными объектами распределительных газопроводов и оформление соответствующих прав на них (ЭПУ «Альметьевскгаз»)
Начальная цена
26 110 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Землеустроительные работы по формированию охранных зон и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также кадастровые работы в отношении земельных участков под наземными объектами распределительных газопроводов и оформление соответствующих прав на них (ЭПУ «Лениногрскгаз», ЭПУ «Центргаз»)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2013 12:00 GMT +320.05.2013 12:0020.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300295540Дата и время окончания срока приема заявок Землеустроительные работы по формированию охранных зон и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также кадастровые работы в отношении земельных участков под наземными объектами распределительных газопроводов и оформление соответствующих прав на них (ЭПУ «Лениногрскгаз», ЭПУ «Центргаз»)Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2013 14:0521.05.2013 14:0521.05.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300295540Дата и время вскрытия заявок Землеустроительные работы по формированию охранных зон и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также кадастровые работы в отношении земельных участков под наземными объектами распределительных газопроводов и оформление соответствующих прав на них (ЭПУ «Лениногрскгаз», ЭПУ «Центргаз»)Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 23:5931.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300295540Подведение итогов не позднее Землеустроительные работы по формированию охранных зон и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также кадастровые работы в отношении земельных участков под наземными объектами распределительных газопроводов и оформление соответствующих прав на них (ЭПУ «Лениногрскгаз», ЭПУ «Центргаз»)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201331.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300295540Подведение итогов не позднее Землеустроительные работы по формированию охранных зон и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также кадастровые работы в отношении земельных участков под наземными объектами распределительных газопроводов и оформление соответствующих прав на них (ЭПУ «Лениногрскгаз», ЭПУ «Центргаз»)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Землеустроительные работы по формированию охранных зон и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости, а также кадастровые работы в отношении земельных участков под наземными объектами распределительных газопроводов и оформление соответствующих прав на них (ЭПУ «Лениногрскгаз», ЭПУ «Центргаз»)
Начальная цена
26 110 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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