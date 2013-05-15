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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300290846
Уникальный номер закупки
13-6-0064
Наименование закупки
330/ГП/13-6-0064/30.04.13/ЗЭПГОС Поставка специальной одежды и обуви для филиалов ОАО «Газпром» межрегиональных управлений охраны ОАО «Газпром» для нужд ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.04.2013 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-69-29
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@Adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 1: Поставка специальной одежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2013 12:00 GMT +315.05.2013 12:0015.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300290846Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1: Поставка специальной одеждыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2013 14:1016.05.2013 14:1016.05.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300290846Дата и время вскрытия заявок Лот № 1: Поставка специальной одеждыМосква
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 23:5931.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300290846Подведение итогов не позднее Лот № 1: Поставка специальной одеждыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1: Поставка специальной одежды
Начальная цена
292 172 444,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
18.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 2: Поставка специальной обуви
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2013 12:00 GMT +315.05.2013 12:0015.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300290846Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2: Поставка специальной обувиМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2013 14:1016.05.2013 14:1016.05.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300290846Дата и время вскрытия заявок Лот № 2: Поставка специальной обувиМосква
Подведение итогов не позднее
31.05.2013 23:5931.05.2013 23:5931.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300290846Подведение итогов не позднее Лот № 2: Поставка специальной обувиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2: Поставка специальной обуви
Начальная цена
43 510 997,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
18.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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