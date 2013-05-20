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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300291968
Уникальный номер закупки
13_6_0015
Наименование закупки
Информационное и PR-сопровождение деятельности предприятий Группы Газпром в Иркутской области в 2013-2014 годах для нужд ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.04.2013 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по информационному сопровождению деятельности ОАО «Газпром» в Иркутской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2013 12:00 GMT +320.05.2013 12:0020.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300291968Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по информационному сопровождению деятельности ОАО «Газпром» в Иркутской области Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2013 14:3521.05.2013 14:3521.05.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300291968Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по информационному сопровождению деятельности ОАО «Газпром» в Иркутской области Москва
Подведение итогов не позднее
14.06.2013 23:5914.06.2013 23:5914.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300291968Подведение итогов не позднее оказание услуг по информационному сопровождению деятельности ОАО «Газпром» в Иркутской области Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по информационному сопровождению деятельности ОАО «Газпром» в Иркутской области
Начальная цена
28 792 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
92.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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