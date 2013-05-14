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Номер извещения
ГП304012
Уникальный номер закупки
001/РШ/30.04.13/ЗЭП
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марок Мерседес Бенц, Ауди, Вольво для нужд ЗАО «Росшельф»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.04.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197343, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Фурштатская, 10, литера Б
Почтовый адрес
123182, Российская Федерация, Москва, пл.Академика Курчатова, 1
Контактный телефон
+7 499 194-13-04
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
lukyanchikov@rosshelf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукъянчиков Михаил Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марок Мерседес Бенц, Ауди, Вольво для нужд ЗАО «Росшельф»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2013 12:00 GMT +314.05.2013 12:0014.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП304012Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марок Мерседес Бенц, Ауди, Вольво для нужд ЗАО «Росшельф»Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2013 14:0014.05.2013 14:0014.05.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП304012Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марок Мерседес Бенц, Ауди, Вольво для нужд ЗАО «Росшельф»Москва
Подведение итогов не позднее
22.05.2013 23:5922.05.2013 23:5922.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304012Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марок Мерседес Бенц, Ауди, Вольво для нужд ЗАО «Росшельф»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марок Мерседес Бенц, Ауди, Вольво для нужд ЗАО «Росшельф»
Начальная цена
2 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Росшельф
Все закупки и тендеры ЗАО Росшельф
Адрес местонахождения
197343, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Фурштатская, 10, литера Б
123182, Российская Федерация, Москва, пл.Академика Курчатова, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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