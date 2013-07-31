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Номер извещения
31300288375
Уникальный номер закупки
13_2.2_0961
Наименование закупки
Поставка топлива для нужд Канчуринско-Мусинского УПХГ ПФ «Мосгазгеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.04.2013 18:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
Se.smirnov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка топлива для нужд Канчуринско-Мусинского УПХГ ПФ «Мосгазгеофизика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.07.2013 10:00 GMT +331.07.2013 10:0031.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300288375Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для нужд Канчуринско-Мусинского УПХГ ПФ «МосгазгеофизикаМосква
Дата и время вскрытия заявок
31.07.2013 11:0031.07.2013 11:0031.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300288375Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для нужд Канчуринско-Мусинского УПХГ ПФ «МосгазгеофизикаМосква
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 12:0020.09.2013 12:0020.09.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300288375Подведение итогов не позднее Поставка топлива для нужд Канчуринско-Мусинского УПХГ ПФ «МосгазгеофизикаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для нужд Канчуринско-Мусинского УПХГ ПФ «Мосгазгеофизика
Начальная цена
693 224,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
23.2
Документация лота
Кол-во: 21831
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