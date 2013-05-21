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Номер извещения
31300284051
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
право заключения договора на выполнение работ по дератизации и дезинсекции на объектах ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2013 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-89
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ловцов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Дератизация и дезинсекция зданий в г. Екатеринбург
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2013 08:00 GMT +321.05.2013 08:0021.05.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300284051Дата и время окончания срока приема заявок Дератизация и дезинсекция зданий в г. ЕкатеринбургЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2013 12:0021.05.2013 12:0021.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300284051Дата и время вскрытия заявок Дератизация и дезинсекция зданий в г. ЕкатеринбургЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
07.06.2013 21:5907.06.2013 21:5907.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300284051Подведение итогов не позднее Дератизация и дезинсекция зданий в г. ЕкатеринбургЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дератизация и дезинсекция зданий в г. Екатеринбург
Начальная цена
40 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Дератизация и дезинсекция зданий в г. Челябинск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2013 08:00 GMT +321.05.2013 08:0021.05.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300284051Дата и время окончания срока приема заявок Дератизация и дезинсекция зданий в г. ЧелябинскЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2013 12:0021.05.2013 12:0021.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300284051Дата и время вскрытия заявок Дератизация и дезинсекция зданий в г. ЧелябинскЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
07.06.2013 21:5907.06.2013 21:5907.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300284051Подведение итогов не позднее Дератизация и дезинсекция зданий в г. ЧелябинскЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дератизация и дезинсекция зданий в г. Челябинск
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
74.8
Документация лота
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