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Номер извещения
31300283002
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Оказание полиграфических услуг, выполняемых в рамках организации и проведения XIV Российской научно-практической конференции "Техническое регулирование в газовой и нефтяной промышленности" и семинара-совещания для специалистов структурных подразделений и дочерних обществ ОАО "Газпром" по вопросам интеллектуальной собственности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2013 12:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-88-65
Факс
7--
Адрес электронной почты
a.g.karpenko@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпенко Артем Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Закупки и тендеры Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств
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Оказание полиграфических услуг, выполняемых в рамках организации и проведения XIV Российской научно-практической конференции "Техническое регулирование в газовой и нефтяной промышленности" и семинара-совещания для специалистов структурных подразделений и дочерних обществ ОАО "Газпром" по вопросам интеллектуальной собственности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2013 06:00 GMT +314.05.2013 06:0014.05.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300283002Дата и время окончания срока приема заявок Оказание полиграфических услуг, выполняемых в рамках организации и проведения XIV Российской научно-практической конференции "Техническое регулирование в газовой и нефтяной промышленности" и семинара-совещания для специалистов структурных подразделений и дочерних обществ ОАО "Газпром" по вопросам интеллектуальной собственностиНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2013 08:0014.05.2013 08:0014.05.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300283002Дата и время вскрытия заявок Оказание полиграфических услуг, выполняемых в рамках организации и проведения XIV Российской научно-практической конференции "Техническое регулирование в газовой и нефтяной промышленности" и семинара-совещания для специалистов структурных подразделений и дочерних обществ ОАО "Газпром" по вопросам интеллектуальной собственностиНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
28.05.2013 21:5928.05.2013 21:5928.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300283002Подведение итогов не позднее Оказание полиграфических услуг, выполняемых в рамках организации и проведения XIV Российской научно-практической конференции "Техническое регулирование в газовой и нефтяной промышленности" и семинара-совещания для специалистов структурных подразделений и дочерних обществ ОАО "Газпром" по вопросам интеллектуальной собственностиНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.201328.05.2013 21:5928.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300283002Подведение итогов не позднее Оказание полиграфических услуг, выполняемых в рамках организации и проведения XIV Российской научно-практической конференции "Техническое регулирование в газовой и нефтяной промышленности" и семинара-совещания для специалистов структурных подразделений и дочерних обществ ОАО "Газпром" по вопросам интеллектуальной собственностиНовый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание полиграфических услуг, выполняемых в рамках организации и проведения XIV Российской научно-практической конференции "Техническое регулирование в газовой и нефтяной промышленности" и семинара-совещания для специалистов структурных подразделений и дочерних обществ ОАО "Газпром" по вопросам интеллектуальной собственности
Начальная цена
499 906,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
22
Документация лота
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