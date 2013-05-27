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Номер извещения
31300284094
Уникальный номер закупки
13_2.2_0766
Наименование закупки
Поставка (с применением топливных карт) автомобильного топлива (бензин АИ-92, АИ-95) для обеспечения работы собственного автотранспорта Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2013 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-81
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Устинов Роман Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка (с применением топливных карт) автомобильного топлива (бензин АИ-92, АИ-95) для обеспечения работы собственного автотранспорта Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2013 10:00 GMT +327.05.2013 10:0027.05.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300284094Дата и время окончания срока приема заявок Поставка (с применением топливных карт) автомобильного топлива (бензин АИ-92, АИ-95) для обеспечения работы собственного автотранспорта Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.05.2013 10:0027.05.2013 10:0027.05.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300284094Дата и время вскрытия заявок Поставка (с применением топливных карт) автомобильного топлива (бензин АИ-92, АИ-95) для обеспечения работы собственного автотранспорта Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуМосква
Подведение итогов не позднее
14.06.2013 23:5914.06.2013 23:5914.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300284094Подведение итогов не позднее Поставка (с применением топливных карт) автомобильного топлива (бензин АИ-92, АИ-95) для обеспечения работы собственного автотранспорта Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201314.06.2013 23:5914.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300284094Подведение итогов не позднее Поставка (с применением топливных карт) автомобильного топлива (бензин АИ-92, АИ-95) для обеспечения работы собственного автотранспорта Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 годуМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка (с применением топливных карт) автомобильного топлива (бензин АИ-92, АИ-95) для обеспечения работы собственного автотранспорта Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» в 2013 году
Начальная цена
1 499 859,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
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