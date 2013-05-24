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Номер извещения
31300282411
Уникальный номер закупки
13_2.2_1143
Наименование закупки
051/ДАстр_/13_2.2_1143/29.04.13/ЗЭ на право заключения договора на поставку запасных частей и принадлежностей (ЗИП) для комплекса системы мониторинга ГЛОНАСС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2013 10:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-64-25
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
vmoskov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Москов Владислав Владимирович
Место рассмотрения предложений
414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка запасных частей и принадлежностей (ЗИП) для комплекса системы мониторинга ГЛОНАСС для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2013 12:00 GMT +324.05.2013 12:0024.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300282411Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и принадлежностей (ЗИП) для комплекса системы мониторинга ГЛОНАСС для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2013 12:0024.05.2013 12:0024.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300282411Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и принадлежностей (ЗИП) для комплекса системы мониторинга ГЛОНАСС для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Подведение итогов не позднее
04.06.2013 23:5904.06.2013 23:5904.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300282411Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и принадлежностей (ЗИП) для комплекса системы мониторинга ГЛОНАСС для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.06.201304.06.2013 23:5904.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300282411Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и принадлежностей (ЗИП) для комплекса системы мониторинга ГЛОНАСС для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"414000, г. Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и принадлежностей (ЗИП) для комплекса системы мониторинга ГЛОНАСС для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
Начальная цена
778 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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