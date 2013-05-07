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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300275025
Уникальный номер закупки
12-4.2-0038
Наименование закупки
Поставка строительных, отделочных, лакокрасочных материалов, пиломатериалов для нужд ООО «Газпром комплектация»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.04.2013 18:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-42
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
D.A.Kozlov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лакокрасочных и отделочных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.05.2013 12:00 GMT +307.05.2013 12:0007.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300275025Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных и отделочных материаловМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.05.2013 14:0508.05.2013 14:0508.05.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300275025Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных и отделочных материаловМосква
Подведение итогов не позднее
24.05.2013 23:5924.05.2013 23:5924.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300275025Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных и отделочных материаловМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочных и отделочных материалов
Начальная цена
421 216 541,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.53.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка строительных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.05.2013 12:00 GMT +307.05.2013 12:0007.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300275025Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материаловМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.05.2013 14:0508.05.2013 14:0508.05.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300275025Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных материаловМосква
Подведение итогов не позднее
24.05.2013 23:5924.05.2013 23:5924.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300275025Подведение итогов не позднее Поставка строительных материаловМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов
Начальная цена
432 514 796,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.53
Документация лота
Поставка пиломатериалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.05.2013 12:00 GMT +307.05.2013 12:0007.05.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300275025Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериаловМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.05.2013 14:0508.05.2013 14:0508.05.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300275025Дата и время вскрытия заявок Поставка пиломатериаловМосква
Подведение итогов не позднее
24.05.2013 23:5924.05.2013 23:5924.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300275025Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериаловМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пиломатериалов
Начальная цена
84 495 972,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
20.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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