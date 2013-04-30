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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300274710
Уникальный номер закупки
№ 016/ГЭнергоХ/13-500/23.04.13/ЗЭ
Наименование закупки
Обеспечение продуктами питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.04.2013 17:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Контактный телефон
+7 495 428-47-83
Факс
+7 812 646-13-00
Адрес электронной почты
a.kovel@gazenergocom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковель Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обеспечение продуктами питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2013 12:00 GMT +330.04.2013 12:0030.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300274710Дата и время окончания срока приема заявок Обеспечение продуктами питанияМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2013 12:0030.04.2013 12:0030.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300274710Дата и время вскрытия заявок Обеспечение продуктами питанияМосква
Подведение итогов не позднее
21.05.2013 23:5921.05.2013 23:5921.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300274710Подведение итогов не позднее Обеспечение продуктами питанияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обеспечение продуктами питания
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром энергохолдинг"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энергохолдинг"
Адрес местонахождения
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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