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Номер извещения
31300271417
Уникальный номер закупки
12-500
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по обслуживанию офисного оборудования ООО «Газпром инвест»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.04.2013 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 931 321-31-32
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@zapad-invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Евфорицкая Мария Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обслуживанию офисного оборудования ООО «Газпром инвест»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2013 09:00 GMT +330.04.2013 09:0030.04.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300271417Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию офисного оборудования ООО «Газпром инвест»Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2013 09:0030.04.2013 09:0030.04.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300271417Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обслуживанию офисного оборудования ООО «Газпром инвест»Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Подведение итогов не позднее
13.05.2013 23:5913.05.2013 23:5913.05.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300271417Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию офисного оборудования ООО «Газпром инвест»Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обслуживанию офисного оборудования ООО «Газпром инвест»
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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