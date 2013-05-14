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Номер извещения
31300273184
Уникальный номер закупки
13_2.2_1054
Наименование закупки
поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.04.2013 11:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-00-60
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
e.pesteha@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пестеха Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2 - по месту нахождения организатора
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2013 07:00 GMT +314.05.2013 07:0014.05.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300273184Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора на поставку канцелярских товаровРоссийская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2 - по месту нахождения организатора
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2013 08:0014.05.2013 08:0014.05.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300273184Дата и время вскрытия заявок право заключения договора на поставку канцелярских товаровРоссийская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2 - по месту нахождения организатора
Подведение итогов не позднее
07.06.2013 21:5907.06.2013 21:5907.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300273184Подведение итогов не позднее право заключения договора на поставку канцелярских товаровРоссийская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2 - по месту нахождения организатора
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.06.201307.06.2013 21:5907.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300273184Подведение итогов не позднее право заключения договора на поставку канцелярских товаровРоссийская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2 - по месту нахождения организатора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку канцелярских товаров
Начальная цена
7 999 997,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Отсутствуют
51.47.23
Документация лота
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