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Номер извещения
31300272571
Уникальный номер закупки
13_2.2_1151
Наименование закупки
Поставка МТР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.04.2013 09:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Контактный телефон
+7 347 237-56-80
Факс
+7 347 237-56-40
Адрес электронной почты
iaminev@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аминев Ильдар Энгелевич
Место рассмотрения предложений
Уфа
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2013 14:00 GMT +330.04.2013 14:0030.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300272571Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудованияУфа
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2013 14:0030.04.2013 14:0030.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300272571Дата и время вскрытия заявок Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудованияУфа
Подведение итогов не позднее
24.05.2013 21:5924.05.2013 21:5924.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300272571Подведение итогов не позднее Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудованияУфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части и комплектующие изделия к приборам КИПиА, метрологии и связи, радиодетали и модули для ремонта оборудования
Начальная цена
2 392 254,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
35 883,81 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
51.70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Канцелярские товары и принадлежности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2013 14:00 GMT +330.04.2013 14:0030.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300272571Дата и время окончания срока приема заявок Канцелярские товары и принадлежностиУфа
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2013 14:0030.04.2013 14:0030.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300272571Дата и время вскрытия заявок Канцелярские товары и принадлежностиУфа
Подведение итогов не позднее
24.05.2013 21:5924.05.2013 21:5924.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300272571Подведение итогов не позднее Канцелярские товары и принадлежностиУфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярские товары и принадлежности
Начальная цена
1 672 440,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
25 086,61 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
51.47.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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