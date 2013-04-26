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Номер извещения
31300268594
Уникальный номер закупки
№385/19.04.13/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка ортоксилола
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.04.2013 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ортоксилол
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2013 14:00 GMT +326.04.2013 14:0026.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300268594Дата и время окончания срока приема заявок ОртоксилолСалават
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2013 14:0026.04.2013 14:0026.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300268594Дата и время вскрытия заявок ОртоксилолСалават
Подведение итогов не позднее
29.04.2013 21:5929.04.2013 21:5929.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300268594Подведение итогов не позднее ОртоксилолСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ортоксилол
Начальная цена
13 989 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром нефтехим Салават
Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 360
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