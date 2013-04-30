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Номер извещения
31300272579
Уникальный номер закупки
13_2.2_1152
Наименование закупки
Поставка МТР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.04.2013 09:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Контактный телефон
+7 347 237-56-80
Факс
+7 347 237-56-40
Адрес электронной почты
iaminev@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аминев Ильдар Энгелевич
Место рассмотрения предложений
Уфа
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части и расходные материалы к оборудованию кондиционирования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2013 14:00 GMT +330.04.2013 14:0030.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300272579Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и расходные материалы к оборудованию кондиционирования Уфа
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2013 14:0030.04.2013 14:0030.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300272579Дата и время вскрытия заявок Запасные части и расходные материалы к оборудованию кондиционирования Уфа
Подведение итогов не позднее
24.05.2013 21:5924.05.2013 21:5924.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300272579Подведение итогов не позднее Запасные части и расходные материалы к оборудованию кондиционирования Уфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части и расходные материалы к оборудованию кондиционирования
Начальная цена
967 013,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 505,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Запасные части и расходные материалы к станкам, стендам, плитам, водонагревателям, колонкам, газоиспользующему, металлорежущему, газобалонному оборудованию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2013 14:00 GMT +330.04.2013 14:0030.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300272579Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и расходные материалы к станкам, стендам, плитам, водонагревателям, колонкам, газоиспользующему, металлорежущему, газобалонному оборудованиюУфа
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2013 14:0030.04.2013 14:0030.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300272579Дата и время вскрытия заявок Запасные части и расходные материалы к станкам, стендам, плитам, водонагревателям, колонкам, газоиспользующему, металлорежущему, газобалонному оборудованиюУфа
Подведение итогов не позднее
24.05.2013 21:5924.05.2013 21:5924.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300272579Подведение итогов не позднее Запасные части и расходные материалы к станкам, стендам, плитам, водонагревателям, колонкам, газоиспользующему, металлорежущему, газобалонному оборудованиюУфа
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.201324.05.2013 21:5924.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300272579Подведение итогов не позднее Запасные части и расходные материалы к станкам, стендам, плитам, водонагревателям, колонкам, газоиспользующему, металлорежущему, газобалонному оборудованиюУфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части и расходные материалы к станкам, стендам, плитам, водонагревателям, колонкам, газоиспользующему, металлорежущему, газобалонному оборудованию
Начальная цена
744 993,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 174,91 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Хозяйственно-бытовые принадлежности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2013 14:00 GMT +330.04.2013 14:0030.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300272579Дата и время окончания срока приема заявок Хозяйственно-бытовые принадлежностиУфа
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2013 14:0030.04.2013 14:0030.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300272579Дата и время вскрытия заявок Хозяйственно-бытовые принадлежностиУфа
Подведение итогов не позднее
24.05.2013 21:5924.05.2013 21:5924.05.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300272579Подведение итогов не позднее Хозяйственно-бытовые принадлежностиУфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хозяйственно-бытовые принадлежности
Начальная цена
1 379 256,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
20 688,85 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Отсутствуют
51.47.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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